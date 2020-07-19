Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.07.2020 (13:00)

Сотрудники ВАИ ВС РФ оказали помощь пассажиру автомобиля, который попал в ДТП в центре г. Кант

Российские сотрудники Военной автоинспекции Вооруженных Сил РФ в Киргизии помогли пассажиру легкового автомобиля, который пострадал в результате ДТП в центре города Кант.

Авария произошла утром 19 июля. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в бетонное ограждение.

В результате он не пострадал, однако пассажир получил травму головы. Рядом с местом ДТП находились сотрудники ВАИ, которые оказали ему медицинскую помощь.

Также, сотрудники ВАИ вызвали на место бригаду скорой помощи и инспекторов Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Республики Киргизия.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В Таджикистане завершился чемпионат по баскетболу среди военнослужащих 201-й военной базы
Российские военнослужащие в Таджикистане вернулись в пункты постоянной дислокации после завершения контрольных занятий
Самолеты Су-34 и вертолеты Ми-8 вернулись на аэродром базирования после завершения конкурса «Авиадартс-2020»
Копию Знамени Победы привезли в Казань участники автопробега «От общей Победы – к общему миру»

Метки:
ВАИ , Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false