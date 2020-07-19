19.07.2020 (13:00)
Сотрудники ВАИ ВС РФ оказали помощь пассажиру автомобиля, который попал в ДТП в центре г. Кант
Российские сотрудники Военной автоинспекции Вооруженных Сил РФ в Киргизии помогли пассажиру легкового автомобиля, который пострадал в результате ДТП в центре города Кант.
Авария произошла утром 19 июля. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вылетел на обочину и врезался в бетонное ограждение.
В результате он не пострадал, однако пассажир получил травму головы. Рядом с местом ДТП находились сотрудники ВАИ, которые оказали ему медицинскую помощь.
Также, сотрудники ВАИ вызвали на место бригаду скорой помощи и инспекторов Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД Республики Киргизия.
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Таджикистане вернулись в пункты постоянной дислокации после завершения контрольных занятий
Самолеты Су-34 и вертолеты Ми-8 вернулись на аэродром базирования после завершения конкурса «Авиадартс-2020»
Метки: