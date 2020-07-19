19.07.2020 (13:23)
Более 1,5 тонн дезраствора применили военнослужащие общевойсковой армии ЗВО для обработки Санкт-Петербурга перед тренировкой парада
Сегодня военнослужащие подразделения радиационной, химической и биологической защиты общевойсковой армии Западного военного округа провели дезинфекцию в Санкт-Петербурге перед тренировкой пеших колонн Главного военно-морского парада.
В целях противодействия распространения вирусных инфекций военнослужащие в средствах индивидуальной защиты с применением специальных машин АРС-14 и войсковых комплектов ДКВ-1К обработали 1,5 тоннами раствора дветретиосновной соли гипохлорита кальция места построения парадных расчетов, маршрут торжественного марша и прилегающую территорию.
Дезинфекции подверглись Сенатская площадь, Адмиралтейская набережная и Кронверкская улица. Общая площадь обработанной поверхности превысила 35 тыс. кв м.
Кроме того, специалистами была проведена спецобработка автомобильного транспорта, доставившего участников парада к месту проведения репетиции.