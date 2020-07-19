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19.07.2020 (19:00)

Мотострелки ЮВО в Дагестане отразили нападение диверсантов в рамках комплексной проверки боевой готовности

Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) совершили многокилометровый марш на полигон «Дальний» и отразили нападение диверсионно-разведывательных групп условного противника, после чего заняли оборону в заданном районе.

В мероприятиях боевой подготовки задействовано около 1 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники.

Мотострелковый батальон, усиленный артиллерийскими, инженерными и разведывательными подразделениями, в ходе совершения марша в заданный район был атакован диверсионным отрядом условного противника. Целью нападения условных диверсантов был захват военной техники и пленение командира подразделения. В результате оперативных действий боевого охранения колонны, эффективной организации оборонительных действий подразделения и сосредоточенного огня по огневым точкам противника, атака диверсантов была отражена.

На очередном этапе учения, на полигоне «Дальний» мотострелки во взаимодействии с приданными подразделениями выполнят боевые стрельбы из вооружения боевых машин пехоты, танков и самоходных орудий по целям, имитирующим наступающие силы условного противника.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ , Боевая подготовка , Полигон , Внезапная проверка мобилизационной готовности
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