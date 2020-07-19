Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.07.2020 (16:00)

Спецназ ЮВО на Кубани применил новейший боевой модуль «Арбалет-ДМ» в борьбе с беспилотниками условного противника

Группы специального назначения Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае в ходе тактико-специального учения по поиску и уничтожению беспилотных летательных аппаратов (БЛА) условного противника применили новейший боевой комплекс с дистанционно управляемым автономным модулем «Арбалет-ДМ» на базе бронеавтомобиля «Тигр».

Группы спецназа в рамках мероприятий внезапной проверки боеготовности отработали нормативы по совершению марша на штатной военной технике в район выполнения учебно-боевой задачи, обнаружению воздушной цели, ведению прицельной стрельбы на дальности до 1,5 тыс. м со сменой огневой позиции.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
В рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов морские пехотинцы ТОФ переброшены самолётами военно-транспортной авиации из Приморского края на Камчатку
Зенитчики ЮВО в Северной Осетии отразили нападение штурмовой авиации в рамках проверки боевой готовности
Военнослужащие соединения специального назначения ЗВО вышли в районы оперативного предназначения
Спецназ ЮВО в горах Кубани предотвратил прорыв диверсионно-разведывательной группы условного противника

Метки:
Спецназ , Южный военный округ , Беспилотные летательные аппараты , Внезапная проверка мобилизационной готовности
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false