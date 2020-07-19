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19.07.2020 (14:00)

Подразделения ЮВО по борьбе с БЛА отразили нападения дронов на пункты управления

Атаку дронов условного противника на полевые пункты управления Южного военного округа (ЮВО), развернутые в рамках внезапной проверки боевой готовности войск военного округа, отразили подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БЛА).

Войсковые подразделения военной полиции, приданные им расчеты войсковой противовоздушной обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы отразили нападение разведывательно-диверсионных групп и атаки боевых дронов на подвижные полевые пункты управления (ПППУ) общевойсковых объединений ЮВО. В целях своевременного выявления объектов и живой силы условного противника на ПППУ были задействованы расчеты БЛА и зенитного ракетно-пушечного комплекса ЗРПК «Панцирь-С».

По требованию командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова, полевые командные пункты оборудованы с применением опыта боевых действий в современных вооруженных конфликтах.

«Полевые пункты управления должны быть надежно замаскированы и защищены от различных способов нападения, включая атаки боевых дронов и начиненных взрывчаткой транспортных средств», – приказал генерал армии Александр Дворников.

После отражения атак условного противника, командующими объединениями были приняты решения на смену позиций ПППУ.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Внезапная проверка мобилизационной готовности , Южный военный округ , Беспилотные летательные аппараты , ПВО , Войска РЭБ , Панцирь
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