19.07.2020 (10:30)

Более 150 новобранцев весеннего призыва мотострелкового соединения ЮВО приняли присягу на Мамаевом Кургане

Более 150 новобранцев мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО) в торжественной обстановке приняли Военную присягу на главной высоте России – Мамаевом кургане в Волгограде.

В присутствии родных и близких молодые бойцы с оружием в руках присягнули на верность Российской Федерации и поклялись достойно исполнять свой воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отчество.

С поздравлениями и пожеланиями к молодым солдатам обратились представители администрации области, города, представители командования воинской части, а также ветераны Великой Отечественной войны.

За месяц новобранцы не только прошли курс общевойсковой подготовки, но и действовали в составе своих штатных отделений и расчетов, где получили знания по огневой, медицинской, инженерной, физической подготовке, радиационной химической и биологической защите и другим предметам обучения.

Среди принявших присягу бойцов треть в дальнейшем планирует проходить военную службу по контракту, также имеются те, которые взял академический отпуск, чтобы своевременно и достойно отслужить военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

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