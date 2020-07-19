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19.07.2020 (13:00)

В рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов морские пехотинцы ТОФ переброшены самолётами военно-транспортной авиации из Приморского края на Камчатку

В рамках внезапной проверки боевой готовности войск и флотов, которая проводится по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации, самолетами военно-транспортной авиации осуществлена переброска отдельных подразделений соединения морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморского края на Камчатку. 

Для перевозки личного состава со штатным вооружением и снаряжением были задействованы 3 самолета военно-транспортной авиации Ил-76, которые уже совершили посадку на аэродроме Елизово. 

Прибывшие морские пехотинцы осуществили марш к месту развертывания в районе поселка Чапаевка и после приёма техники совместно с личным составом Камчатского соединения будут задействованы в решении задач по плану внезапной проверки.

Как сообщалось ранее, всего к мероприятиям в рамках внезапной проверки боеготовности на ТОФ привлечено порядка 4 тысяч морских пехотинцев 500 единиц боевой и специальной техники, корабельные и береговые ракетные соединения, а также морская авиация.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Внезапная проверка мобилизационной готовности , Тихоокеанский флот
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