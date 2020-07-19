19.07.2020 (18:00)

В Ленинградской области в рамках внезапной проверки боеготовности медики ЗВО развернули полевой госпиталь

На полигоне в Ленинградской области в рамках проверки боеготовности военные медики Западного военного округа развернули полевой госпиталь с необходимой инфраструктурой с применением пневмокаркасных палаток.

В ходе специального учения врачебный и сестринский персонал отработает вопросы приёма и сортировки раненых и заболевших, проведения различных операций при боевых и тяжёлых сочетанных травмах.

Так же, военные медики тренировали навыки развертывания и организации работы приаэродромного приемно-сортировочного отделения на базе современных пневмокаркасных сооружений; навыки санитарно-авиационной эвакуации раненых на самолетах и вертолетах; навыки применения инновационных средств и способов оказания экстренной медицинской помощи, разработанных для военной медицины и медицины катастроф с участием специалистов Западного военного округа.

Совместно с экипажами армейской авиации отдельного вертолётного полка были отработаны вопросы проведения эвакуации тяжелораненых на вертолётах с использованием современных медицинских модулей.

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