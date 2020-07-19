Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.07.2020 (11:10)

В Таджикистане завершился чемпионат по баскетболу среди военнослужащих 201-й военной базы

В Душанбинском военном городке завершился чемпионат по баскетболу среди военнослужащих 201-й военной базы РФ.

В соревнованиях приняли участие 15 команд от горного мотострелкового батальона, реактивного дивизиона, батальона беспилотной летательной авиации (БпЛА), стрелковой роты снайперов, инженерно-саперной роты, авиационной группы и другие.

Баскетбольные команды были поделены на два дивизиона, каждый из которых составлял две подгруппы в зависимости от опыта и мастерства игроков. Соревнования проводились по смешанной системе. Команды, занявшие первые места в своих подгруппах, выходили в финальную часть чемпионата. Игры проходили по круговой системе.

По результатам соревнований места были распределены следующим образом: первое место заняла команда реактивного дивизиона, второе место - батальон БпЛА, третье место - авиационная группа.

Торжественное закрытие соревнований и награждение победителей провел помощник командира 201-й военной базы по физической подготовке майор Умар Балаев.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Таджикистане вернулись в пункты постоянной дислокации после завершения контрольных занятий
Самолеты Су-34 и вертолеты Ми-8 вернулись на аэродром базирования после завершения конкурса «Авиадартс-2020»
Копию Знамени Победы привезли в Казань участники автопробега «От общей Победы – к общему миру»
В г. Кызыл начато строительство многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false