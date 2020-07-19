19.07.2020 (11:10)
В Таджикистане завершился чемпионат по баскетболу среди военнослужащих 201-й военной базы
В Душанбинском военном городке завершился чемпионат по баскетболу среди военнослужащих 201-й военной базы РФ.
В соревнованиях приняли участие 15 команд от горного мотострелкового батальона, реактивного дивизиона, батальона беспилотной летательной авиации (БпЛА), стрелковой роты снайперов, инженерно-саперной роты, авиационной группы и другие.
Баскетбольные команды были поделены на два дивизиона, каждый из которых составлял две подгруппы в зависимости от опыта и мастерства игроков. Соревнования проводились по смешанной системе. Команды, занявшие первые места в своих подгруппах, выходили в финальную часть чемпионата. Игры проходили по круговой системе.
По результатам соревнований места были распределены следующим образом: первое место заняла команда реактивного дивизиона, второе место - батальон БпЛА, третье место - авиационная группа.
Торжественное закрытие соревнований и награждение победителей провел помощник командира 201-й военной базы по физической подготовке майор Умар Балаев.