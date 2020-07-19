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19.07.2020 (11:05)

Курсанты военного учебного центра на Камчатке приступили к практическим занятиям на полигоне

Курсанты военного учебного центра при Камчатском государственном техническом университете, завершив теоретический этап обучения, приступили к первым практическим занятиям на полигоне «Радыгино».  

Войсковая стажировка в течение месяца будет проходить в соединении морской пехоты Войск и сил на северо-востоке России. На полигоне курсанты КГТУ будут практиковаться в обращении со стрелковым оружием, изучать теорию и непосредственно выполнять стрелковые упражнения. Также курсанты сдадут нормативы по общевойсковым дисциплинам и учетным специальностям.

Для качественной полевой учебы курсантов подготовлены учебные классы, войсковое стрельбище, оборудование, пункты боепитания, площадки для выполнения нормативов, а также полоса препятствий и учебные пособия, макеты местности и боевых машин. Предусмотрены также палатки для размещения, оборудованы помещения для приготовления и приема пищи, санузлы. 

С 2019 года в военном учебном центре при КГТУ в городе Петропавловске-Камчатском ведется подготовка студентов по военно-учётным специальностям «командир отделения» и «радиотелеграфист».   

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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