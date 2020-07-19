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19.07.2020 (11:00)

На Камчатке выпущен новый фотоальбом, посвященный освоению Арктики летчиками-истребителями ТОФ

Это уже второе издание, которое посвящено освоению Арктики летчиками-истребителями Тихоокеанского флота.

В этом альбоме собраны самые яркие работы корреспондентов газеты «Тихоокеанская вахта» Войск и сил на Северо-востоке России об учебно-тренировочных полетах истребителей-перехватчиков МиГ-31 в арктической зоне ответственности ТОФ. Многие из них публикуются впервые, в том числе и уникальные кадры выполнения экипажами МиГ-31 дальних беспосадочных перелетов в район Северного ледовитого океана с проведением воздушных дозаправок.

Кроме того, в альбом вошли фотографии истребителей-перехватчиков во время выполнения ими ночных полетов в условиях Крайнего Севера.

Все кадры сделаны в различное время года и на них хорошо видна красота этого сурового края.

В день морской авиации первый экземпляр этого альбома передан в музей истребительной эскадрильи отдельного смешанного авиационного полка Войск и сил на Северо-востоке России.

Отдел информационного обеспечения Приморского региона (г. Владивосток)
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Метки:
Тихоокеанский флот , Восточный военный округ
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