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19.07.2020 (11:30)

Военнослужащие соединения специального назначения ЗВО вышли в районы оперативного предназначения

В рамках внезапной проверки боевой готовности, подразделения бригады специального назначения Западного военного округа, дислоцированной в Псковской области, вышли в районы оперативного предназначения.

Военнослужащие соединения в составе тактических групп совершили многокилометровые марши на штатной технике в назначенные районы, где приступили к ведению разведывательных действий и выполнению специальных мероприятий в тылу условного противника. Расчёты беспилотных летательных аппаратов приступили к ведению воздушной разведки местности в интересах действующих подразделений.

Также спецназовцы отрабатывают ведение засадных действий, совершение налётов на разведанные объекты и захват военнослужащих условного противника. В составе воздушных поисково-штурмовых групп военнослужащие бригады совместно с экипажами вертолётов Ми-8 соединения армейской авиации отрабатывают поиск и уничтожение диверсионных групп.   

К проверочным мероприятиям привлечены более 600 военнослужащих, 200 единиц военной и специальной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр», «Рысь», «Тайфун».

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Проверка боеготовности , Спецназ , Западный военный округ , Специальная подготовка , Специальное задание , Внезапная проверка 14.06.2016
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