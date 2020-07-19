19.07.2020 (11:00)

Спецназ ЮВО в горах Кубани предотвратил прорыв диверсионно-разведывательной группы условного противника

Группа спецназа соединения Южного военного округа (ЮВО) предотвратила прорыв диверсионно-разведывательной группы условного противника к аэродрому базирования оперативно-тактической авиации в Краснодарском крае.

Применив комплексы разведки, управления и связи «Стрелец», станции ближней разведки СБР «Фара» спецназовцы вскрыли перемещение условных диверсантов в горной местности и вступили с ними в бой.

В ходе выполнения задач по защите командных и полевых пунктов управления в рамках внезапной проверки боевой готовности были отработаны задачи патрулирования местности, организация засад и «секретов», совершение налётов и захват пленных.

В роли условного противника в ходе учений выступила группа разведки соединения специального назначения, задачей которой был захват аэродрома и условное выведение из строя летательных аппаратов «противника».

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

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