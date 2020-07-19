19.07.2020 (08:41)

Якутские юнармейцы сплавились по реке Чульман

Юнармейцы поселка Беркакит совершили ежегодный 42-километровый сплав по реке Чульман, который длился двое суток.

В составе флотилии - 3 катамарана и 5 лодок, на которых шли родители. В программе сплава был курс выживания на воде, установка палаточного городка, рыбалка, посвящение в туристы-водники и традиционный ночной салют.

Несмотря на то, что сейчас июль, юнармейцы еще раз на себе проверили суровый климат Якутии. За двое суток столкнулись с проливным дождем, обжигающим солнцем, северным холодным ветром, градом и температурой ночью +8?С. Но все это только сблизило юных участников Движения, их родителей, инструкторов, но и оставило незабываемые впечатления.

В сплаве участвовали инструкторы-водники Николай Кузнецов и Влад Алин, а также члены Нерюнгринского отделения «Боевого Братства» Спартак Колесов и Сергей Пронтеев, 15 юнармейцев и их родители. Общее количество участников сплава составило 32 человека.

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