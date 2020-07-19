19.07.2020 (08:36)

Экспозицию партизанской деревни Амурского парка «Патриот» дополнил участок государственной границы России

Экспозицию партизанской деревни Амурского парка «Патриот», созданного коллективом Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, пополнил участок государственной границы Российской Федерации.

Участок протяженностью около 50 метров оснащен заборами, караульной вышкой, контрольно-следовой полосой и другими элементами охраны государственной границы с обозначением технических средств охраны. Одним из самых важных атрибутов является пограничный столб с указанием условного участка границы.

Созданный участок позволяет показать посетителям оборудование сухопутной государственной границы.

Справочно: Амурский парк «Патриот» является крупнейшим военно-патриотическим парком на Дальнем Востоке. Первые элементы парка появились на территории полигона ДВОКУ в два года назад по инициативе начальника училища генерал-майора Владимира Грызлова к проведению на полигоне Всеармейских игр Танковый биатлон и Суворовский натиск.

Сегодня на территории военно-патриотического комплекса размещены: экспозиция боевой техники, участок демонстрации динамических возможностей боевых машин, исторический комплекс «Партизанская деревня».

Также в состав парка включен исторический комплекс артиллерийского полукапонира на набережной реки Амур в центре Благовещенска, который коллектив училища восстановил и добился его включения в перечень объектов культурного наследия региона.

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