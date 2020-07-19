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19.07.2020 (08:33)

На острове Сахалин прошли полевые сборы с будущими юнармейцам

На острове Сахалин около 100 кандидатов для вступления в ряды движения «Юнармия» отправились в полевой лагерь одной из воинских частей армейского корпуса Восточного военного округа для участия в пятидневных сборах.

По прибытию в подразделение с будущими юнармейцами  провели занятия, в ходе которых рассказали об основах военной службы.

Во время сборов ребята обучились основным элементам строевой, физической, огневой подготовке,  РХБ защиты.

Помимо этого, с ними проведены тренинги по сплочению коллектива, в ходе которых молодые люди смогли лучше познакомиться друг с другом.

Одним из самых интересных моментов сборов, стало проведение практических стрельб, перед которыми юноши и девушки сдали зачеты на допуск к выполнению упражнения стрельб из автомата Калашникова.

После завершения полевых сборов состоится торжественная церемония вступления в ряды всероссийского движения «Юнармия», ребята получат долгожданные значки юнармейцев и памятные жетоны.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ , Юнармия
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