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19.07.2020 (08:27)

В Приморье военнослужащие соединения управления приняли военную присягу

В Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) командование соединения связи одно из первых в объединении провело ритуал приведения к военной присяге молодого пополнения.

Торжественная церемония началась с выноса Государственного флага Российской Федерации и Боевого Знамени части. С поздравительными словами выступил командир соединения подполковник Сергей Коропат, он от имени всех военнослужащих соединения поздравил новобранцев с принятием военной присяги, а личный состав части – с новым пополнением.

В ритуале участвовало порядка 100 новобранцев весенней призывной компании. Молодое пополнение уже прошло двухнедельный карантин в специально изолированных казарменных расположениях. С солдатами проведено социологическое изучение и углубленный медицинский осмотр. Также, военнослужащие получили необходимые знания и навыки на занятиях по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, основам безопасности военной службы.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Призывник , Восточный военный округ , Присяга
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