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19.07.2020 (08:23)

В Амурском объединении ВВО состоятся соревнования по военному пятиборью

В общевойсковой армии Восточного военного округа,  дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, состоятся соревнования по военному пятиборью. В них примет участие около 40 спортсменов соединений и воинских частей объединения.

Участникам соревнований предстоит показать всё свое мастерство, навыки и моральную стойкость в выполнении пяти сложных упражнений, таких как преодоление полосы препятствий длинной 600 метров, стрельба из АК-74 на меткость, плавание на дистанцию 50 метров, бег на 8 километров и метание учебной гранаты.

Чемпионат будет проводиться на базе мотострелкового соединения, дислоцированного в Амурской области, в конце июля 2020 года. Участники, занявшие призовые места,  примут участие в окружном этапе соревнования.

Пресс-служба Восточного военного округа
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Метки:
Восточный военный округ
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