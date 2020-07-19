Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

19.07.2020 (08:30)

В Ленинградской области расчеты ракетных комплексов «Искандер-М» общевойсковой армии ЗВО подняты по тревоге

На территории ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, военнослужащие соединения приступили к  проведению практических занятий в рамках проверки боевой готовности объединения.

В ходе занятий военнослужащие бригады совершат марш на полигон, общей протяженностью около 50 километров. Прибыв в указанный район, ракетчики отработают нормативы по заряжанию комплексов, перегрузке ракет, выдвижению на позиции, совершению противоогневого манёвра и маскировке техники.

В завершении обучения расчеты комплексов осуществят учебные пуски с применением оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» на Лужском полигоне в различное время суток, на позициях и сходу при совершении марша.

Кроме того, военнослужащие будут совершенствовать навыки в ведении разведки воздушного и наземного противника, отражении нападения диверсионно-разведывательных групп, обслуживании и эвакуации условно подбитой техники. 

К проверке привлечено около 200 военнослужащих и более 40 единиц вооружения, военной и специальной техники ракетного соединения.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Подразделения ракетного соединения ЮВО на Кубани уничтожили укрепленные командные пункты условного противника
В Ленобласти более 6 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к проверке боевой готовности
Инженерные подразделения общевойсковой армии ЗВО получили новые средства маскировки и защиты
Разведчики танковой армии ЗВО провели День специалиста на полигонах Московской области

Метки:
Ракетные войска , Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false