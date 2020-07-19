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19.07.2020 (08:03)

Дивизионы новейших зенитных ракетных комплексов усилили систему ПВО ЮВО в ходе внезапной проверки боеготовности

Дивизионы современных зенитных ракетных систем и комплексов 4 армии ВВС и ПВО и общевойсковых объединений Южного военного округа (ЮВО) обеспечили надежную противовоздушную оборону войск и сил на Юге России, поднятых по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности.

Более десяти дивизионов, вооруженных системами С-400, С-300, зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», из состава дивизий 4 армии ВВС и ПВО ЮВО совершили марши на позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах. Кроме того, защиту сил общевойсковых объединений от ударов воздушного противника обеспечивают комплексы войсковой ПВО Бук-М2, Бук-М3 и ТОР-М.

Расчеты подразделений ПВО отработают задачи по прикрытию районов сосредоточения соединений и воинских частей ЮВО, задействованных в мероприятиях внезапной проверки боеготовности в регионах Северного Кавказа, Закавказья, Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Кубани и Крыма.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами – Президента Российской Федерации Владимира Путина 17 июля в войсках ЮВО началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
ПВО , Южный военный округ
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