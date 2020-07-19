19.07.2020 (07:30)

Ротная тактическая группа ЮВО заняла оборону стратегически важного моста в Северной Осетии в рамках комплексной проверки боевой готовности

Ротная тактическая группа мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) заняла оборону стратегически важного моста в Северной Осетии в рамках комплексной проверки боевой готовности.

Мотострелки совершили марш на военной технике по трассам общего назначения, для перевозки гусеничной техники была применена «траловая группировка». После чего они провели инженерное оборудование района обороны моста. Подразделения завершили подготовку к отражению вероятного нападения диверсантов условного противника, которые будут пытаться подорвать мост через реку Терек в Северной Осетии.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Всего в проверке боевой готовности соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО принимают участие более 6 тыс. военнослужащих и задействовано более 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

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