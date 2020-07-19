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19.07.2020 (07:00)

Подразделения ракетного соединения ЮВО на Кубани уничтожили укрепленные командные пункты условного противника

В рамках внезапной проверки боевой готовности ракетного соединения 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированного в Краснодарском крае, боевые расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» совершили марш на военной технике и выполнили электронные пуски с неподготовленных стартовых позиций.

По замыслу проверки, подразделения ракетного соединения в назначенном районе выполнили условные одиночные и групповые пуски по целям, имитирующим пусковые установки ракетного комплекса условного противника, а также его командным пунктам. Решение поставленных задач боевые расчеты отрабатывали с неподготовленных стартовых позиций, расположенных на удалении более 100 км. от пункта постоянной дислокации.

Особое внимание в ходе проверки было уделено вопросам совершенствования слаженности расчетов и подразделений, профессиональных навыков личного состава при перемещении в указанный район, маскировке боевых машин и преодолении зараженных участков местности.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Ракетные войска , Южный военный округ
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