19.07.2020 (06:02)

В ЮВО в рамках внезапной проверки боеготовности задействованы подразделения по борьбе с БЛА условного противника

Надежную систему защиты полевых командных пунктов от беспилотных летательных аппаратов создали в Южном военном округе (ЮВО) на полигонах в регионах Северного Кавказа, Юга России и Закавказья. Мероприятия проводятся в рамках внезапной проверки боеготовности войск и сил ЮВО.

Для гарантированной защиты от нападения с воздуха на ближних рубежах, задействованы подразделения ПВО: зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» и ПЗРК «Игла». Специалисты РЭБ оборудовали посты радиоразведки и подавления, применив станцию помех «Житель» и комплекс РЭБ «Красуха-С4», что позволило создать надежную многоуровневую комплексную защиту.

Система создана на основе опыта современных вооруженных конфликтов, внедрена в программу боевой подготовки войск (сил) ЮВО и позволяет обеспечить защиту командных пунктов от беспилотников условного противника.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами – Президента Российской Федерации Владимира Путина 17 июля в войсках ЮВО началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной безопасности.

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