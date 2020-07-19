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19.07.2020 (05:30)

В рамках проверки боевой готовности ЮВО танкисты российской военной базы в Абхазии совершили на полигоны

Военнослужащие российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии, были подняты по сигналу «Тревога» в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Танковые подразделения российской военной базы Южного военного округа в Абхазии были подняты по сигналу «Тревога» в рамках внезапной проверки боевой готовности и на танках Т-72Б3 выполнили марши комбинированным способом на полигоны «Нагвалоу» и «Цабал».

В ближайшие дни на полигонах в Абхазии разнородные тактические группы соединения проведут двусторонние учения с боевой стрельбой, выполнят задачи по отражению нападения условного противника массированным огнем из различных видов вооружения со стороны Черного моря и одного из горных хребтов Республики Абхазии.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Танковые войска , Южный военный округ
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