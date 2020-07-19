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19.07.2020 (05:12)

Мотострелковые подразделения ЮВО организовали круговую оборону в рамках внезапной проверки боеготовности

Подразделения мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) организовали круговую оборону аэропорта Беслан в Северной Осетии в рамках выполнения задач внезапной проверки боевой готовности.

Мотострелки, танкисты и минометчики были приведены в полную боевую готовность и совершили марш к аэродрому на штатной военной технике по трассам общего назначения. При этом в целях сохранения дорожного покрытия для перевозки гусеничной техники были применены специальные военные тралы.

Военнослужащие отработали задачи по подготовке маневренной обороны аэропорта Беслан, противодействию диверсионным группам условного противника.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Всего к проверке боевой готовности соединений и воинских частей 58-й армии ЮВО привлечено более 6 тыс. военнослужащих, более 1,5 тыс. единиц военной и специальной техники. Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части военного округа.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Мотострелковые войска , Южный военный округ
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