19.07.2020 (03:07)

В Ленобласти более 6 тысяч военнослужащих общевойсковой армии ЗВО приступили к проверке боевой готовности

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области, более 6 тысяч военнослужащих общевойсковых, артиллерийских, зенитно-ракетных и разведывательных подразделений приступили к проведению теоретических и практических занятий боевой готовности.

В пунктах постоянной дислокации личным составом будут практически отработаны нормативы по действиям при объявлении боевой тревоги, подготовке вооружения и военной техники к совершению марша в районы сосредоточения и их боевому применению, загрузке боекомплекта и запасов материального имущества, построению техники в линию колонн, организации управления и связи при перемещении.

Проверка боеготовности воинских частей продлится до конца недели. В течение этого времени военнослужащие будут совершенствовать свои навыки в составе экипажей, взводов и завершат тренировки подъемом по тревоге в составе части и соединения.

Проведение тренировок боевой готовности является наиболее эффективным методом обучения личного состава объединения и проводится в соответствии с планом боевой подготовки объединения.

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