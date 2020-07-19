19.07.2020 (02:16)

В Тверской области прошли сборы молодых экипажей военно-транспортной авиации



Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Для просмотра видео необходим "Adobe Flash Player" Включить Flash Player В Тверской области прошли сборы молодых экипажей военно-транспортной авиации

В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации прошли сборы летчиков и штурманов, выпускников летных ВУЗов Воздушно-космических сил 2017-2018 гг.

В ходе сбора молодые летчики отрабатывали взлёт и посадку, выполняли имитацию десантирования с открыванием рампы и боковых дверей, а также полеты боевыми порядками в составе звена.

Сборы с молодыми экипажами проводятся для обучения сложным элементам боевой подготовки.

В полетах были задействованы самолеты Ил-76 и Ан-26.

Всего за время сборов было совершено более 50 самолётовылетов.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице