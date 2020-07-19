19.07.2020 (02:16)
В Тверской области прошли сборы молодых экипажей военно-транспортной авиации
В Тверской области на базе соединения военно-транспортной авиации прошли сборы летчиков и штурманов, выпускников летных ВУЗов Воздушно-космических сил 2017-2018 гг.
В ходе сбора молодые летчики отрабатывали взлёт и посадку, выполняли имитацию десантирования с открыванием рампы и боковых дверей, а также полеты боевыми порядками в составе звена.
Сборы с молодыми экипажами проводятся для обучения сложным элементам боевой подготовки.
В полетах были задействованы самолеты Ил-76 и Ан-26.
Всего за время сборов было совершено более 50 самолётовылетов.
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