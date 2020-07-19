19.07.2020 (02:07)

В дальневосточном соединении дальней авиации прошли занятия с личным составом авиационных подразделений

В дальневосточном соединении дальней авиации прошли тактико-строевые занятия с личным составом авиационных подразделений, дислоцированных в Амурской, Иркутской областях, Республике Саха Якутия и Чукотском автономном округе.

Занятия включали в себя отработку теоретических и практических мероприятий с привлечением как вновь прибывших военнослужащих по призыву и контракту, так и с привлечением опытных командиров и руководителей подразделений разных уровней.

Особенностью данных мероприятий является проверка подразделений и частей к выполнению задач по предназначению в различных условиях.

Данные занятия в дальневосточном авиационном соединении дальней авиации проводятся регулярно и позволяют военнослужащим всех категорий четко и слаженно действовать в любых условиях обстановки.

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