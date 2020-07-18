18.07.2020 (23:22)

Команда 12 Главного управления Министерства обороны стала чемпионом Всеармейского этапа конкурса "Аварийный район"

В Подмосковном учебном центре завершился Всеармейский этап конкурса "Аварийный район". Чемпионский титул третий год подряд удержала команда спасателей 12 Главного управления Минобороны. На втором месте - команда Северного флота, бронза досталась спасателям Ракетных войск стратегического назначения.

Чтобы заслужить звание лучшего аварийно-спасательного формирования России, участникам предстояло проявить все свои профессиональные качества и приложить максимум усилий при прохождении препятствий - преодолеть огненно-штурмовую полосу, взобраться на двенадцатиметровый скалодром, справиться с очагом возгорания, транспортировать макет аварийного боеприпаса на военном грузовике через пересеченную местность, извлечь пострадавшего из-под завала, выбраться из заблокированного лабиринта, поразить мишени из штатного оружия.

Наградил победителей руководитель конкурса - начальник 12 Главного управления генерал-майор Игорь Колесников.

Команды 12 Главного управления и Северного флота представят Российскую Федерацию на международном этапе в рамках АрМИ-2020 в августе.

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