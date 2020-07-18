18.07.2020 (21:50)

Около 150 тысяч военнослужащих участвуют во внезапной проверке войск

Около 150 тыс. военнослужащих, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов участвуют во внезапной проверке войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, которая проводится в Вооруженных Силах по поручению Президента России Владимира Путина.

В рамках проверки в полную боевую готовность приведены силы Каспийской флотилии. Экипажи отработали нормативы курсовой задачи по подготовке кораблей к выходу в море, и вышли в морские полигоны боевой подготовки. В мероприятиях задействовано свыше 1,5 тыс. военнослужащих флотилии, 35 кораблей, в том числе ракетный корабль «Татарстан», малые ракетные и артиллерийские корабли «Астрахань», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», минно-тральные корабли, артиллерийские катера и суда обеспечения.

В Московской области в рамках внезапной проверки войск Западного военного округа были подняты по тревоге более 6 тысяч военнослужащих Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии. Около 600 единиц военной техники – танки Т-72Б3, ракетные системы залпового огня БМ-21 «Град», гаубицы 2С19 «Мста-С», бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-2, тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» в составе колонн совершили марш из пункта постоянной дислокации в район выполнения учебно-боевых задач на полигоне «Алабино».

К развертыванию полевых модульных госпиталей в рамках проверки приступили военнослужащие медицинских отрядов специального назначения Южного военного округа. Военные медики отработают задачи по проведению карантинных мероприятий, эвакуации и лечению больных и условно раненых в составе специально сформированных сводных отрядов по ликвидации последствий кризисных ситуаций.

Проверка боевой готовности проводится под руководством офицеров Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.



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