18.07.2020 (19:00)

Артиллеристы соединения ЮВО оборудовали полевой лагерь в районе сосредоточения под Волгоградом

Артиллеристы соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, поднятые по сигналу «Тревога» в рамках внезапной проверки боевой готовности совершили марш в район сосредоточения.

В полевых условиях личный состав артиллерийских подразделений выполнил инженерное оборудование лагеря, организовал его оборону от диверсионных групп и защиту от воздушных атак беспилотных летательных аппаратов.

Также артиллеристы оборудовали и замаскировали основные и запасные огневые позиции, после чего приступили к обнаружению целей и решению задач по их огневому поражению.

В ходе практической части мероприятия военнослужащие соединения провели разведку целей с использованием современных станций и комплексов артиллерийской разведки, а также организации каналов связи для взаимодействия между подразделениями.

Экипажи и боевые расчёты 152 мм самоходных артиллерийских орудий «МСТА-С», реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» и самоходных противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С» совершенствовали свои профессиональные навыки, направленные на слаженность действий в составе артиллерийских подразделений.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

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