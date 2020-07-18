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18.07.2020 (19:53)

В решении задач внезапной проверки боеготовности десантники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ используют возможности АСУ «Андромеда-Д»

На пункте управления Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения организован круглосуточный контроль за выполнением воинскими частями и подразделениями мероприятий внезапной проверки войск.

В режиме реального времени осуществляется непрерывный мониторинг всех мероприятий, сбор и обобщение донесений, поступающих с полевых пунктов управления воинских частей, расположенных в районах сосредоточения.

Бесперебойная связь привлекаемых к внезапной проверке воинских частей и подразделений с командованием соединения, прохождение сигналов управления и обратной информации на всех уровнях войсковых звеньев обеспечиваются с использованием возможностей современной автоматизированной системы управления войсками «Андромеда-Д».

АСУ «Андромеда-Д» представляет собой комплекс средств автоматизации для оснащения стационарных и мобильных пунктов управления войсками. Комплекс в зависимости от задач может быть смонтирован на шасси двухосного  КамАЗа, БТР-Д, БМД-2 или БМД-4. Кроме того, учитывая специфику ВДВ, «Андромеда» приспособлена для десантирования самолётами ВТА. Компоненты системы способны передавать информацию как по традиционным УКВ и КВ-радиоканалам, так и с помощью новейших высокоскоростных средств связи.

Технические характеристики АСУ «Андромеда-Д» надежно обеспечивают подразделениям ВДВ оперативное доведение сигналов и скрытность каналов управления, прохождение команд и обратных докладов в режиме онлайн, в том числе на маршах к местам погрузки в железнодорожные эшелоны и на аэродромы, во время самой переброски сил и при выполнении последующих задач.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Воздушно-десантные войска
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