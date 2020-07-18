18.07.2020 (19:49)
Воинские части и подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ развернули и оборудовали скрытые полевые пункты управления в рамках внезапной проверки
В рамках начавшейся накануне внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов, воинские части и подразделения Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения, совершив марш на штатной технике из пунктов постоянной дислокации в районы сосредоточения, развернули пункты управления и приступили к организации планирования действий.
Специалисты подразделений связи соединения создали на полигоне «Раевский» в Краснодарском крае скрытые полевые пункты управления с последующей организацией их маскировки и боевого охранения.
На территории скрытых от разведывательно-поисковых систем противника полевых пунктах функционируют автономные мини-городки, обеспечивающие комфортное проживание личного состава в полевых условиях с сохранением всех элементов жизнеобеспечения, имеющихся в пунктах постоянной дислокации.
В ходе мероприятия был отработан алгоритм действий командиров всех степеней по организации управления подчиненными воинскими частями с развернутых командных пунктов.
Отработка вопросов управления проводится в условиях применения технических средств радиоэлектронной борьбы и беспилотных летательных аппаратов.
Комиссия Командования Воздушно-десантных войск под руководством заместителя начальника штаба Воздушно-десантных войск генерал-майора Алексея Наумец, проверив работу специальной аппаратуры и спутниковых каналов связи, а также качество маскировки и организации охраны и обороны пунктов управления от диверсионно-разведывательных групп условного противника, дало высокую оценку подразделениям связи соединения за качество и оперативность развертывания пунктов управления.
Всего в проверке принимают участие около 2 тыс. военнослужащих, задействовано более 650 единиц вооружения, военной и специальной техники Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ.