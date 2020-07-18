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18.07.2020 (19:33)

Инженерные подразделения общевойсковой армии ЗВО получили новые средства маскировки и защиты

Инженерные подразделения общевойсковой армии Западного военного округа получили средства маскировки нового поколения.

Маскировочный комплект МКТ-2П представляет собой капроновую сетевую основу с трехцветным уровнем затемнения до 65% пустынной расцветки.

Маскировочные сети позволяют скрыть военную технику и войсковые объекты от оптических средств разведки условного противника. Стандартные элементы МКТ-2П могут быть скомпонованы любым образом, что позволяет создавать маскировочные конструкции любого размера и конфигурации общей длиной до 18 метров.

Кроме того, инженерные войск общевойсковой армии ЗВО получили габионы насыпного типа (ГКНТ), а именно фортификационные габионы ГНТ-1 и ГНТ-2. Изделия применяются для сооружения быстровозводимых укреплений для личного состава общевойсковых подразделений и военной техники. При создании конструкций учтена необходимость их оперативной транспортировки и быстрого наполнения при помощи инженерной техники или вручную, что позволяет в кратчайшие сроки возводить фортификационные сооружения.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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