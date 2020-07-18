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18.07.2020 (19:26)

Военные инженеры ЗВО навели переправы через водные преграды во Владимирской области

В рамках внезапной проверки боевой готовности, для обеспечения возможности манёвра войск, военнослужащие отдельного понтонно-мостового батальона Западного военного округа, дислоцированного во Владимирской области, навели 6 переправ через водные преграды.

Военные инженеры отработали комплекс мероприятий по оборудованию перевозных паромов для преодоления войсками и техникой водных преград, а также оборудовали низководные наплавные мосты и участки побережья для обеспечения форсирования водоёмов на штатной технике.

Для оборудования переправы военные понтонеры осуществляют сброс звеньев понтона в воду, где они собираются в перевозной паром шириной около 7 метров и грузоподъемностью 60 тонн. При помощи паромов, буксируемых катерами, осуществляется переправа тяжелой гусеничной и колесной техники через водную преграду, ширина которой составляет более 100 метров.

Всего в учении приняли участие свыше 100 единиц военной и специальной техники, а также около 300 военнослужащих.
Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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