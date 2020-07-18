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18.07.2020 (19:21)

В Ленобласти инженеры общевойсковой армии ЗВО очистили более 500 кубометров воды в полевых условиях

Военнослужащие инженерно-саперного полка общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Ленинградской области,  в ходе комплексной тренировки осуществили добычу и очистку более 500 кубометров  воды в полевых условиях.

Военнослужащие соединения совершили многокилометровый марш на штатной технике в назначенный район, произвели развертывание станций комплексной очистки и опреснения воды СКО - 10/5 и войсковых фильтрующих станций ВФС-10, оборудовали районы водообеспечения и  приготовления необходимых  химических реагентов.

В ходе проводимых мероприятий инженерами было обследовано более 20 км2 территории полигона на наличие природных водных источников и оборудование к ним подъездных путей.

Кроме того, до начала тренировки, в рамках выполняемых задач, специалисты войск РХБ защиты объединения осуществили сбор образцов и проведение анализа состояния воды и грунта.

К выполнению задач по водообеспечению было привлечено более 100 военнослужащих полка и около 20 единиц военной и специальной техники.  

Станции комплексной очистки воды СКО-10/5 предназначены для очистки от естественных загрязнений, отравляющих и радиоактивных веществ, бактериальных средств, сильнодействующих ядовитых веществ и опреснения воды. Станция включает в себя блоки очистки и опреснения воды, электронасосы и вспомогательное оборудование.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска
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