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18.07.2020 (19:17)

В Карелии проходят тренировки парашютистов Ленинградского объединения ВВС и ПВО

В Республике Карелия на базе истребительного авиационного полка проходят тренировки специалистов парашютно-десантных служб Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны в рамках подготовки к армейскому чемпионату по парашютному спорту.

В ходе подготовки к соревнованиям военнослужащие отрабатывают такие навыки совершения прыжков с парашютом, как совершение прыжков на ограниченные площадки приземления, точность приземления, совершение групповых прыжков.

В программу соревнований войдут индивидуальные и групповые упражнения: двоеборье (точность приземления и акробатика), купольная и групповая акробатики.

К прыжкам с парашютом привлекаются более 30 парашютистов, которые в период проведения каждой тренировки должны выполнить минимум по 4 прыжка с парашютом из вертолёта Ми-8 мтв-5.

По результатам чемпионата будет сформирована сборная команда Ленинградской армии ВВС и ПВО, которая представит интересы Западного военного округа на всеармейском чемпионате по парашютному спорту.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ , Парашютный спорт
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