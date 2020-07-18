18.07.2020 (18:43)
В рамках проведения всеармейских соревнований дан старт конкурсу «Дорожный патруль»
В рамках проведения всеармейских соревнований 18 июля 2020 года дан старт конкурсу «Дорожный патруль» на полигоне Ногинский Московского высшего общевойскового командного училища.
На церемонии открытия конкурса с приветственным словом выступил начальник Главного управления военной полиции Министерства обороны Российской Федерации генерал-полковник Сергей Кураленко, который отметил, что почетно соревнования военнослужащих проводить в 75-ую годовщину Победы в Великой Отечественной войне и пожелал участникам - лучшим инспекторам ВАИ, победителям территориальных и окружных этапов конкурса успехов во всеармейских состязаниях.
Открытие соревнований прошло ярко и зрелищно.
Во время показательных выступлений зрители увидели «автомобильный вальс», мотоэскорт, встречный разъезд, езду на двух колесах, «вальс на мотоциклах» в исполнении пилотажной мотогруппы «Каскад».
Также специалисты Военной автоинспекции отразили нападения условных диверсионных групп на колонну при проведении сопровождения и предотвратили захват поста ВАИ бандитскими формированиями.
Участники соревновались в экстремальном вождении автомобиля с выполнением «полицейского разворота», скоростном прохождении элемента «змейка», разгоне и экстренном торможении и вождении по ограниченным проездам.
Для гостей и зрителей была открыта ретро-выставка автомобильной техники ВАИ Минобороны России, на которой были представлены советские автомобили ГАЗ-69, УАЗ-469, «Москвич-2140», ГАЗ-24, «Нива» и мотоцикл «Днепр».
Победители и призеры всеармейского этапа соревнований примут участие в международном конкурсе, который пройдет впервые в Узбекистане в августе.