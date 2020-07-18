18.07.2020 (18:29)

Военнослужащие Главного управления связи ВС РФ и члены их семей посетили Музейно-храмовый комплекс в Подмосковье

18 июля отмечается день памяти преподобного Сергия Радонежского. В этот день более 500 военнослужащих Главного управления связи Вооруженных Сил Российской Федерации и членов их семей посетили Главный храм Вооруженных сил РФ и музейный комплекс «Дорога памяти». Они приняли участие в Божественной литургии в честь Преподобного Сергия Радонежского, после чего для них провели экскурсию по Главному храму и музейному комплексу.

Божественную литургию провёл ключарь собора Воскресения Христова, председатель Синодиального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан.

«Через молитву, через очищение своего сердца происходит воодушевление наших физических и духовных сил, и тогда по-настоящему связь оказывается между богом и командиром, между богом и военнослужащим, между богом и народом», - сказал епископ Клинский Стефан.

По словам заместителя начальника Главного управления связи генерал-майора Александра Рубиса, 18 июля - особенный день для войск связи.

«Русская православная церковь всегда была одним из столбов и остаётся им в воспитании патриотизма и объединении единства русского народа, которое воплощает в себя весь дух руси, русского воинства и даёт уверенности, духовных сил для дальнейшего служения Отечеству», - сказал Александр Рубис.

В 2019 году Преподобный Сергий Радонежский стал небесным покровителем войск связи. Эта добрая традиция – иметь православным воинам своих небесных покровителей – сохраняется и по сей день.

Идея обретения военными связистами небесного покровителя возникла у инициативной группы офицеров Главного управления связи. После проведённой исторической работы было высказано желание, чтобы небесным покровителем войск стал преподобный Сергий Радонежский, который по праву считается основателем института монашества на Руси, являющегося связующим звеном между людьми и Богом.

В 2019 году по приглашению военнослужащих в Главном управлении связи Вооружёнными Силами Российской Федерации председатель Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с ВС РФ и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан провёл торжественный молебен и освятил икону преподобного Сергия Радонежского – покровителя личного состава и сотрудников войск связи.

Испокон веков церковь и армия жили рука об руку. Армия являлась физической защитой государства, а церковь – духовной.

Обретение небесного покровителя в 2019 году стало особым, знаковым событием для Главного управления связи. Именно в 2019 году войска связи отметили 100-летие со дня своего образования.

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