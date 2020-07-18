18.07.2020 (18:00)

В Карачаево-Черкесии мотострелки ЮВО на лошадях совершили марш по горным перевалам Кавказского Хребта в ходе проверки боеготовности

Личный состав мотострелкового соединения Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Карачаево-Черкесской Республике, в рамках внезапной проверки боевой готовности войск округа, поднят по учебной тревоге. Для доставки боеприпасов и вооружения в район сосредоточения был задействован вьючно-транспортный взвод.

Военнослужащие батальонных тактических групп выполнили комплекс мероприятий, включающих в себя выход в район формирования колонн и совершения марша через горные перевалы с использованием лошадей монгольской и карачаевской породы.

Особое внимание в ходе проверки боевой готовности уделено вопросам организации передвижения по горным тропам, а также взаимодействия между подразделениями различных родов войск.

К проверке боевой готовности привлечено около 1,2 тыс. военнослужащих мотострелкового соединения, задействовано более 200 единиц вооружения и военной техники.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

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