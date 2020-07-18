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18.07.2020 (17:17)

Российские военнослужащие в Таджикистане вернулись в пункты постоянной дислокации после завершения контрольных занятий

В Таджикистане российские военнослужащие 201-й военной базы вернулись в пункты постоянной дислокации после проведения контрольных занятий на полигонах Ляур и Самбули.

Завершив практические занятий по огневой, специальной, тактической подготовкам, а также по вождению боевых и специальных машин, военнослужащие на штатной технике совершили марши в военные городки Душанбе и Бохтар. В ходе передвижения подразделений были отработаны вопросы отражения нападений условного противника на военные колонны с использованием средств имитации и холостых боеприпасов.

Также на маршрутах движения была организована работа комендантской службы, военнослужащие которой обеспечили охрану маршрутов и безопасное движение техники на контрольных точках. На развилках дорог, труднопроходимых участках, крутых и длинных спусках, подъемах, проходах через заграждения и условно зараженных участках местности были выставлены посты регулирования.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах — Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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