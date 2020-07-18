18.07.2020 (17:11)

Самолеты Су-34 и вертолеты Ми-8 вернулись на аэродром базирования после завершения конкурса «Авиадартс-2020»

Лучшие экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортно-боевые вертолеты Ми-8 АМТШ-В Центрального военного округа вернулись после участия в конкурсе летного мастерства «Авиадартс-2020» Армейских международных игр на аэродромы базирования в Челябинской и Новосибирской областях.

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 выполнили задачи по воздушной визуальной разведке и преодоления системы противовоздушной обороны условного противника, отработали технику пилотирования с выполнением комплекса фигур пилотажа одиночно и в составе пары, а также выполнили пуски ракет, бомбометание и стрельбу из пушек по наземным целям. Летчики вертолетов Ми-8 продемонстрировали свое мастерство в технике пилотирования и полете по маршруту, а также ведении визуальной воздушной разведки и боевом применении по наземным целям.

Всего в конкурсе «Авиадартс-2020» приняли участие более 200 экипажей ВКС России. Для обеспечения соревнований было задействовано более 30 аэродромов и свыше 150 единиц авиационной техники 15 типов, включая истребители Су-27СМ3, Су-30СМ, Су-35С, МиГ-29СМТ, бомбардировщики Су-24М и Су-34, штурмовики Су-25 различной модификации, вертолеты Ми-8, Ми-24, Ми-35, Ми-28Н и Ка-52 и другие.

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