18.07.2020 (17:00)

Соревнования по снайпингу стартовали на полигоне Свердловского учебного центра ЦВО

Третий Евроазиатский чемпионат по снайпингу стартовал на полигоне Свердловского учебного центра Центрального военного округа. Соревнования снайперов, которые приехали со всей России посвящены 75-летию Великой Победы и 90-летию Воздушно-десантных войск.

Участие в соревнованиях принимают как военнослужащие, так и гражданские лица. В ходе стрельб они должны были поразить мишени из положения лежа, сидя, с колена, стоя на близких и дальних дистанциях.

Снайпинг – новое спортивное направление в военно-прикладных видах спорта. Соревнования по снайпингу проводятся с учетом положений государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 –2020 годы».



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