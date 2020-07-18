Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.07.2020 (16:51)

Копию Знамени Победы привезли в Казань участники автопробега «От общей Победы – к общему миру»

В Казань прибыли участники международного патриотического автопробега «От общей Победы – к общему миру», который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Автоколонна, которая уже преодолела более 8 тыс. километров, привезла через всю страну копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров и Георгиевскую ленту длиной более 300 метров и шириной 7,5 метров. После посещения столицы Татарстана колонна направилась в Нижний Новгород, завершить пробег планируется в Москве.

Итоговым мероприятием акции станет круглый стол, на который организаторы планируют пригласить представителей семи стран–союзниц СССР во Второй мировой войне.

Пресс-служба Центрального военного округа
Новости по теме:
В г. Кызыл начато строительство многофункционального медицинского центра для оказания специализированной медицинской помощи гражданскому населению
Военнослужащие российской военной базы в Киргизии передали продуктовые наборы весом более 250 килограммов городской больнице города Кант
Зенитчики ЦВО уничтожили групповые цели условного противника на учениях в Сибири
Более 1000 миротворцев ЦВО в ходе учения под Самарой отработали вопросы создания буферных зон

Метки:
Центральный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node3 isCompatibilityMode=false