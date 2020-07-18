18.07.2020 (16:51)

Копию Знамени Победы привезли в Казань участники автопробега «От общей Победы – к общему миру»

В Казань прибыли участники международного патриотического автопробега «От общей Победы – к общему миру», который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Автоколонна, которая уже преодолела более 8 тыс. километров, привезла через всю страну копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров и Георгиевскую ленту длиной более 300 метров и шириной 7,5 метров. После посещения столицы Татарстана колонна направилась в Нижний Новгород, завершить пробег планируется в Москве.

Итоговым мероприятием акции станет круглый стол, на который организаторы планируют пригласить представителей семи стран–союзниц СССР во Второй мировой войне.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице