18.07.2020 (16:51)
Копию Знамени Победы привезли в Казань участники автопробега «От общей Победы – к общему миру»
В Казань прибыли участники международного патриотического автопробега «От общей Победы – к общему миру», который посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Автоколонна, которая уже преодолела более 8 тыс. километров, привезла через всю страну копию Знамени Победы площадью 200 квадратных метров и Георгиевскую ленту длиной более 300 метров и шириной 7,5 метров. После посещения столицы Татарстана колонна направилась в Нижний Новгород, завершить пробег планируется в Москве.
Итоговым мероприятием акции станет круглый стол, на который организаторы планируют пригласить представителей семи стран–союзниц СССР во Второй мировой войне.
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