18.07.2020 (16:00)

Подразделения РХБ защиты ЮВО отработают специальные задачи в рамках проверки боевой готовности под Волгоградом

Военнослужащие соединения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, приступили к отработке задач в рамках внезапной проверки боевой готовности.

Более 1 тыс. военнослужащих и около 300 единиц боевой и специальной техники в составе подразделений совершили марши общей протяженностью около 100 км на полигон «Камышинский». В ходе выдвижения личный состав подразделений РХБ защиты отработал вопросы жизнеобеспечения на привалах и остановках, а также мероприятия охраны и обороны колонн на марше.

В назначенном районе личный состав соединения, отработает вопросы дегазации, дезинфекции и дезактивации местности, техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения. Для этого в составе соединения на полигон прибыли станции радиационной и химической разведки, автомобильные лаборатории экспресс-анализа обстановки, а также разведывательные дозорные машины радиационной и химической разведки. Вся специальная техника РХБЗ оснащена аппаратурой, которая позволяет передавать в автоматическом режиме собранные данные в штаб округа.

Всего в мероприятии проверки боевой готовности соединения, которая продлится до конца недели, принимают участие около 3 тыс. военнослужащих, задействовано до 1 тыс. единиц тяжелой боевой и специальной техники.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

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