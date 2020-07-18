18.07.2020 (13:00)

Более 70 учений различного уровня и контрольных занятий будет проведено в ЮВО в рамках внезапной боевой готовности

Свыше 20 полигонов Южного военного округа (ЮВО) задействуют для проведения более 70 учений различного уровня и контрольных занятий в рамках внезапной боевой готовности.

В тактических учениях на общевойсковых полигонах, расположенных в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, а также на российских военных базах в Южной Осетии и Абхазии, примут участие мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, подразделения материально-технического обеспечения соединений и воинских частей ЮВО.

Подразделения специального назначения выполнят учебно-боевые задачи по уничтожение незаконных вооруженных формирований с выполнением десантирования из вертолетов армейской авиации Ми-8 в горно-лесистой местности на Кубани, Старополье, в Ростовской области и Кабардино-Балкарии.

Учебно-боевые задачи по наведению железнодорожных переправ через русло рек Волга в Волгоградской области и Лаба в Краснодарском крае отработают специалисты железнодорожных подразделений.

Морские пехотинцы Черноморского Флота и Каспийской флотилии проведут батальные тактические учения с высадкой десанта на необорудованное побережье с применением бронетранспортёров БТР-82АМ в Дагестане и Крыму.

На тактическом учении расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» выполнят практические пуски на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Подразделения передового отряда аэрозольного применения радиационной, химической и биологической защиты в рамках ротного тактического учения выполнят аэрозольную маскировку пунктов управления мотострелкового соединения и механизированных колонн батальонных тактических групп на марше в Волгоградской области

Инженерные штурмовые и саперные подразделения проведут в Ростовской области тактико-специальные учения по разведке местности и уничтожению диверсионных групп противника, занявших оборону в населенных пунктах.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.

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