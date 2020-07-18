18.07.2020 (12:00)

Эскадрилья «Суперграчей» ЮВО на Кубани ракетными ударами уничтожила аэродром условного противника

Эскадрилья штурмовиков Су-25СМ3 авиационного полка Южного военного округа (ЮВО), базирующегося в Краснодарском крае, уничтожила объекты инфраструктуры аэродрома условного противника.

Летчики применили навыки пилотирования авиационной техники в горной местности в ходе выполнения учебно-боевых задач по плану внезапной проверки боевой готовности.

В составе боевых звеньев экипажи Су-25СМ3 на предельно малой высоте преодолели систему ПВО, выполнили пуски управляемых ракет, провели стрельбы из авиационных пушек и сбросили корректируемые авиабомбы по позициям условного противника на одном из авиационных полигонов Кубани.

Для выполнения полетных заданий было задействовано 10 модернизированных штурмовиков.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

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