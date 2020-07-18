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18.07.2020 (11:11)

Артиллерия морской пехоты Каспийской флотилии ЮВО заняла позиции на полигоне Аданак в Дагестане

Артиллерийские подразделения полка морской пехоты Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) совершили марш на горный полигон Аданак в Дагестане, где оборудовали огневые позиции.

По плану внезапной проверки боевой готовности расчетам реактивных дивизионов установок БМ-21 «Град», гаубиц Д-30 и модернизированных минометных комплексов 2С12А "Сани" предстоит выполнить зачетные боевые стрельбы.

Ранее береговые и морские силы КФл были подняты по сигналу «Тревога», приведены в высшие степени боевой готовности и приступили к выполнению задач по предназначению.

В ходе выдвижения в составе механизированной колонны к месту учения морские пехотинцы отработали действия подразделений при налете авиации, а также беспилотных летательных аппаратов условного противника, преодоление зараженных участков местности в условиях применения противником оружия массового поражения и радиоэлектронного подавления.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации 17 июля 2020 г. в войсках Южного военного округа началась внезапная комплексная проверка боевой готовности. К её мероприятиям привлечены объединения, соединения и воинские части округа.

Главной целью проводимых мероприятий является проверка готовности подразделений выполнять задачи по предназначению, а также оценка уровня обученности личного состава, технической готовности и укомплектованности соединений и воинских частей вооружением и военной техникой.

Все мероприятия проводятся при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.
Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Внезапная проверка мобилизационной готовности
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