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18.07.2020 (14:50)

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Республики Азербайджан Закиром Гасановым

18 июля Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Республики Азербайджан Закиром Аскер оглы Гасановым.

Главы военных ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе, касающиеся реализации мероприятий подготовки к проводимым в августе 2020 года VI Армейским международным играм «АрМИ – 2020» и международному военно-техническому форуму «Армия-2020».

В ходе обмена мнениями затрагивались вопросы, касающиеся общей обстановки в Закавказском регионе.

Также генерал армии Сергей Шойгу проинформировал своего коллегу о начавшейся по указанию Верховного Главнокомандующего ВС РФ проверке боевой готовности войск. Было отмечено, что мероприятие носит плановый характер в рамках подготовки к предстоящему стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Министр обороны
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