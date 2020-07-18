18.07.2020 (14:50)
Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Республики Азербайджан Закиром Гасановым
18 июля Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Республики Азербайджан Закиром Аскер оглы Гасановым.
Главы военных ведомств двух стран обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, в том числе, касающиеся реализации мероприятий подготовки к проводимым в августе 2020 года VI Армейским международным играм «АрМИ – 2020» и международному военно-техническому форуму «Армия-2020».
В ходе обмена мнениями затрагивались вопросы, касающиеся общей обстановки в Закавказском регионе.
Также генерал армии Сергей Шойгу проинформировал своего коллегу о начавшейся по указанию Верховного Главнокомандующего ВС РФ проверке боевой готовности войск. Было отмечено, что мероприятие носит плановый характер в рамках подготовки к предстоящему стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».
Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.