18.07.2020 (14:15)

Силы Северного флота приступили к развертыванию в рамках внезапной проверке боеготовности

Разнородные силы Северного флота приступили к развертыванию в Баренцевом море в рамках внезапной проверки боеготовности, которая началась накануне в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации.

Из пунктов постоянной дислокации в район погрузки морского десанта вышли корабли и катера соединения десантных кораблей.

Противоминное обеспечение сил флота на этапе выхода из пунктов постоянной дислокации обеспечивали две корабельно-тральные группы Кольской флотилии разнородных сил.

В Ближайшее время в Баренцевом море будет сформирован десантный отряд, а также корабельная поисково-ударная группа, которая будет осуществлять его охранение.

Авиационное прикрытие и поддержку разнородных сил Северного флота осуществляет истребительная и штурмовая авиация армии ВВС и ПВО Северного флота.

В рамках отработки тактических действий морские пехотинцы приступили к выполнению марша в район погрузки морского десанта, а подразделения отдельной мотострелковой бригады осуществляют передислокацию в назначенный район для организации обороны побережья Кольского полуострова.

В ближайшее время в назначенном районе разнородными силами Северного флота будет разыгран практический эпизод морской десантной операции с выполнением контрольных учений и боевых стрельб.

К различным этапам внезапной проверки уже привлечены более 20 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения Северного флота, 6 тактических корабельных групп, около10 летательных аппаратов различных типов, более 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 3000 военнослужащих.

В высшую степень боевой готовности с установленными ограничениями приведены часть органов военного управления объединенного стратегического командования Северного флота, соединения морской пехоты и десантных кораблей, а также ряд других отдельных соединений и воинских частей.

В ходе внезапной проверки отрабатываются задачи по локализации кризисных ситуаций различного характера, представляющих угрозу военной безопасности Российской Федерации, а также обострением санитарно эпидемиологической, радиационной, химической обстановки.

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