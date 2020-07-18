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18.07.2020 (14:15)

Силы Северного флота приступили к развертыванию в рамках внезапной проверке боеготовности

Разнородные силы Северного флота приступили к развертыванию в Баренцевом море в рамках внезапной проверки боеготовности, которая началась накануне в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации.

Из пунктов постоянной дислокации  в район погрузки морского десанта вышли корабли и катера соединения десантных кораблей.

Противоминное обеспечение  сил флота на этапе выхода из пунктов постоянной дислокации  обеспечивали две корабельно-тральные группы Кольской флотилии разнородных сил.

В Ближайшее время в Баренцевом море будет сформирован десантный отряд, а также корабельная поисково-ударная группа, которая будет осуществлять его охранение.

Авиационное прикрытие  и поддержку разнородных  сил Северного флота  осуществляет  истребительная и штурмовая авиация армии ВВС  и ПВО Северного флота.

В рамках  отработки тактических действий  морские пехотинцы приступили к выполнению марша в район погрузки морского десанта, а подразделения отдельной  мотострелковой бригады осуществляют передислокацию в назначенный район  для организации обороны побережья Кольского полуострова.

В ближайшее время в назначенном районе  разнородными  силами Северного флота будет разыгран практический эпизод морской десантной операции с выполнением контрольных учений и боевых стрельб.

К различным этапам внезапной проверки уже привлечены более 20 кораблей,  подводных лодок и судов обеспечения Северного флота, 6 тактических  корабельных групп, около10 летательных аппаратов различных типов, более 250 единиц вооружения, военной и специальной техники и более 3000 военнослужащих.

В высшую степень  боевой готовности с установленными ограничениями приведены часть органов военного управления  объединенного стратегического командования Северного флота,  соединения морской пехоты  и десантных кораблей, а также ряд других отдельных соединений и воинских частей.

В ходе внезапной проверки отрабатываются  задачи по локализации кризисных ситуаций различного характера, представляющих угрозу военной безопасности Российской Федерации, а также обострением  санитарно эпидемиологической, радиационной, химической обстановки.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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